Красноярцы с шестью очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, «Велес» с тем же количеством баллов опустился на пятую строчку Первой лиги.

Гол престижа у гостей забил Захар Тарасенко на 54-й минуте встречи.

Дублем в составе победителей отметился Андрей Окладников (11', 27'), дважды реализовавший пенальти. Еще по одному мячу на счету Александра Надольского (51') и Александра Ломакина (90+3').

Красноярский «Енисей» одержал победу над московским «Велесом» в матче 3-го тура Первой лиги — 3:1.

2.51

Прогнозы•Завтра 20:00 КАМАЗ — «Ротор». Прогноз и ставка Волгоградцы перевернут КАМАЗ

Футбол• Сегодня 00:52 «Спартак» безжалостно встретил «Родину» в РПЛ: Карседо мощно начал первый полноценный сезон в Москве

Футбол• Вчера 22:46 «Спартак» — «Родина»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол• Вчера 21:02 Headshot: как ЦСКА выкупом Бориско у «Балтики» разом убивает несколько зайцев

Футбол• Вчера 19:19 «Зенит» по-чемпионски разгромил «Акрон»: Соболев оформил дубль, Аугусто забил первый гол в РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 07:15 От Ямаля до Андреевой: Добро пожаловать в эру атлетов-вундеркиндов

Футбол• Сегодня 12:37 «Маленький Месси» из «МЮ» и 16-летний феномен «Ливерпуля»: 10 юных талантов, за которыми стоит следить на предсезонке АПЛ

Футбол• Вчера 15:36 Родри выиграл всё. Но готовы ли мы признать его величайшим?

Футбол• Вчера 22:01 Меня здесь не будет: почему Клопп был агрессивен с журналистами

Футбол• Вчера 10:39 Этого ждали 20 лет: Как Клопп шел к работе в сборной Германии

Выбор читателей

Хоккей• 20/07/2026 08:54 Период полураспада: почему «Ак Барс» покидают лидеры после финала Кубка Гагарина

Футбол• 23/07/2026 07:54 10 трансферных историй, которые вы могли пропустить во время ЧМ

Футбол• 21/07/2026 03:52 Испания — достойный чемпион: это победа системы над безумием

Футбол• 24/07/2026 08:00 Большой куш. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ

Футбол• 23/07/2026 21:53 Жизнь после Месси. Сборной Аргентины предстоит измениться

Самое интересное

Футбол• 14/06/2026 19:51 Розовый ЧМ: почему так много игроков в бутсах этого цвета?

Футбол• 12/06/2026 02:55 Моуринью снова в «Реале»: Как это стало возможно?

Футбол• 11/06/2026 20:01 ЧМ-2026 по футболу стартует. Вот всё, что нужно о нём знать

Футбол• 11/06/2026 01:13 Старикам тут место: Почему на ЧМ-2026 есть игроки за 40