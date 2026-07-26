Красноярский «Енисей» одержал победу над московским «Велесом» в матче 3-го тура Первой лиги — 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Андрей Окладников (11', 27'), дважды реализовавший пенальти. Еще по одному мячу на счету Александра Надольского (51') и Александра Ломакина (90+3').
Гол престижа у гостей забил Захар Тарасенко на 54-й минуте встречи.
Результат матча
ЕнисейКрасноярск4:1ВелесМосква
0:1 Захар Тарасенко 54' 1:1 Александр Ломакин 90+4'
Жёлтые карточки: Давид Кокоев 78' — Sadov D. 54'
Красноярцы с шестью очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, «Велес» с тем же количеством баллов опустился на пятую строчку Первой лиги.