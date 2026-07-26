Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о волевой победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Матвей Кисляк (ЦСКА)
Матвей Кисляк (ЦСКА) globallookpress.com

«ЦСКА удивил, когда пропустил на первой минуте. Для команд, которые борются за высокие места, это непозволительно. Но армейцы молодцы, смогли оправиться от этого удара и одержать волевую победу. Такой результат в начале сезона придает уверенности. Эти очки очень нужны на старте сезона, чтобы команда поняла, за что бьется, и не отпустила лидирующую группу», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Команда Дмитрия Игдисамова во втором туре РПЛ 1 августа примет самарские «Крылья Советов». Калининградцы на следующий день сыграет в гостях с «Динамо».