Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о волевой победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Матвей Кисляк (ЦСКА) globallookpress.com

«ЦСКА удивил, когда пропустил на первой минуте. Для команд, которые борются за высокие места, это непозволительно. Но армейцы молодцы, смогли оправиться от этого удара и одержать волевую победу. Такой результат в начале сезона придает уверенности. Эти очки очень нужны на старте сезона, чтобы команда поняла, за что бьется, и не отпустила лидирующую группу», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Команда Дмитрия Игдисамова во втором туре РПЛ 1 августа примет самарские «Крылья Советов». Калининградцы на следующий день сыграет в гостях с «Динамо».