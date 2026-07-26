«Бавария» надеется на Майкла Олисе в предстоящем сезоне, несмотря на слухи о его возможном переходе в «Реал».

Майкл Олисе globallookpress.com

Франк Линкеш из Kicker утверждает, что внутри клуба обсуждение Олисе воспринимается как «информационный шум». «Реал» пока не выходил на контакт с мюнхенцами для обсуждения потенциального трансфера, а сам Олисе через своих агентов не проявлял интереса к переходу.

СМИ продолжают обсуждать эту тему, так как известный своей скромностью игрок избегает публичных комментариев. Ожидается, что после азиатского турне француз вернется в команду и, вероятно, сыграет за «Баварию» в новом сезоне.

Однако более важным вопросом остается продление контракта Олисе с «Баварией» после 2029 года. Клуб планирует сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков, наряду с Харри Кейном и Джамалом Мусиалой. Ответ на этот вопрос покажет, видит ли Майкл свое будущее в Мюнхене, учитывая, что следующим летом у него истекает контракт, и останется всего два года.