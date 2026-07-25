В следующем поединке «Реал Сосьедад» сыграет против «Астон Виллы» 28-го июля. «Вулверхэмптон» встретится с «Донкастером» 29-го числа.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

У испанской команды отличились Орри Оускарссон на 34-й минуте и Алекс Лебарбье на 83-й минуте.

Единственный гол в составе «волков» забил Родригу Гомеш на 17-й минуте.

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

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