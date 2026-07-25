Голкипер ПСЖ Люка Шевалье может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Footmercato.

Люка Шевалье globallookpress.com

Стало известно, что «Ювентус» активно проявляет интерес к Шевалье, который по ходу прошлого сезона проиграл конкуренцию Матвею Сафонову за место в основном составе.

Сам Шевалье хочет остаться в ПСЖ и побороться за роль основного голкипера. В случае ухода француза руководство парижан рассматривает кандидатуру вратаря «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки.

В прошедшем сезоне Шевалье провел за ПСЖ 17 матчей в рамках Лиги 1, в 9-и из которых сыграл «на ноль».