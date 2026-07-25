Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился ожиданиями от работы с полузащитником Филом Фоденом, подчеркнув, что намерен помочь воспитаннику клуба вновь выйти на свой лучший уровень.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Я хочу помочь Фодену снова стать тем Филом, которого мы все привыкли видеть. Прежде всего это важно для него самого, ведь он должен получать удовольствие от футбола.

Я прекрасно знаю, насколько он талантлив. Когда Фил находится в оптимальной форме и чувствует уверенность, он способен в одиночку решать исход матчей», — приводит слова Марески официальный сайт «Манчестер Сити».

В сезоне-2025/26 Фоден принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.