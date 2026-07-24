«Рома» продолжает поиски усиления линии атаки и нацелилась на форварда «Лейпцига» Антонио Нусу. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римский клуб уже работает над возможным трансфером 21-летнего норвежца.

Антонио Нуса globallookpress.com

По данным источника, «Лейпциг» готов отпустить футболиста, однако рассчитывает выручить за него от 55 до 60 миллионов евро.

Если договориться о переходе Нусы не удастся, «Рома» рассмотрит другие варианты. В шорт-лист итальянского клуба входят вингер «Бенфики» Андреас Шьельдеруп и нападающий «Кельна» Саид Эль Малу.

Нуса выступает за «Лейпциг» с августа 2024 года, а его контракт с немецким клубом действует до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне норвежец провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. На ЧМ-2026 он также отметился одним голом в шести встречах.