Бразильский полузащитник «Ботафого» Данило не захотел отправляться играть в Россию.

На него активно претендовал «Зенит» и поднял предложение до 40 млн евро, но всё равно 25‑летний игрок не согласился на эти условия.

«Я очень рад, что вернулся, и уважаю решение "Ботафого" не продавать меня в другие клубы чемпионата Бразилии. Надеюсь, что клуб также уважает мое решение не ехать в Россию в данный момент», — написал Данило в соцсети.

Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро. Данило выступал на ЧМ‑2026 в составе сборной Бразилии и провёл там 4 матча.