Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал руководство «Спартака», подавшее протест на результат Суперкубка России против «Зенита» (1:1, 2:4 пен.) в связи с «нарушением правил игры».

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Это исключено абсолютно, никаких переигровок не будет. Здесь позиция судьи объяснима, тем более Российский футбольный союз это подтвердил. Но я бы на месте "Спартака" не этим занимался, у клуба столетняя история, выдающиеся футболисты, но какой-то чепухой занимаются, унижают себя. Не будет никакой переигровки, "Спартаку" нужно сделать выводы, играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК», — сказал Колосков изданию ТАСС.

Сегодня стало известно, что красно‑белые обжалуют исход встречи за Суперкубок России и будут требовать переигровки. Заседание по этому делу состоится сегодня, 23 июля.