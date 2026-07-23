Президент Конфедерации африканского футбола Патрик Мотсепе решил вслед за ФИФА увеличить число сборных в финальной части турнира. Начиная с Кубка Африки‑2027 там будут играть 28 национальных команд.
Турнир состоится совместно в Кении, Танзании и Уганде с 19 июня по 17 июля 2027 года.
Произойдут изменения и в регламенте турнира, а также вырастут призовые.
К двум лучшим командам из каждой из 7 групп (всего 14 команд) присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места, чтобы сформировать финальную сетку с 16 странами.