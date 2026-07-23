«Брага» одержала победу над «Железничаром» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

Единственный гол португальская команда забила на 67-й минуте, отличился Рикарду Орта с пенальти.

Результат матча

Железничар П Панчево 0:1 Брага Брага

0:1 Рикарду Орта 67' пен.

Железничар П: Зоран Попович, Клеман Лерно ( Дэвид Анкейе 62' ), Кристиан Шекуларац ( Davorin Tosic 79' ), Силвестер Джаспер, Uros Tegeltija, Mirko Milikic, Nemanja Vidojevic, Nikola Djuricic, Janko Jevremovic, Nikola Jovanovic ( Mamane Moustapha Amadou Sabo 62' ), Simao Pedro ( Aleksa Kuljanin 79' )

Брага: Лукаш Горничек, Брайт Арри-Мби, Серхио Барсия, Виктор Гомес, Диего Родригеш ( Фран Наварро 71' ), Жоау Моутинью ( Демир Тыкназ 71' ), Жан-Батист Горби, Витор Карвальо, Габри Мартинес ( Габриэл Силва 46' ), Пау Виктор, Рикарду Орта ( Денис Хусейнбашич 81' )

Жёлтые карточки: Janko Jevremovic 19', Зоран Попович 65', Nemanja Vidojevic 78' — Габриэл Силва 81', Фран Наварро 90+1'