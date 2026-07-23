«Брага» одержала победу над «Железничаром» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
Единственный гол португальская команда забила на 67-й минуте, отличился Рикарду Орта с пенальти.
Результат матча
Железничар ППанчево0:1БрагаБрага
0:1 Рикарду Орта 67' пен.
Железничар П: Зоран Попович, Клеман Лерно (Дэвид Анкейе 62'), Кристиан Шекуларац (Davorin Tosic 79'), Силвестер Джаспер, Uros Tegeltija, Mirko Milikic, Nemanja Vidojevic, Nikola Djuricic, Janko Jevremovic, Nikola Jovanovic (Mamane Moustapha Amadou Sabo 62'), Simao Pedro (Aleksa Kuljanin 79')
Брага: Лукаш Горничек, Брайт Арри-Мби, Серхио Барсия, Виктор Гомес, Диего Родригеш (Фран Наварро 71'), Жоау Моутинью (Демир Тыкназ 71'), Жан-Батист Горби, Витор Карвальо, Габри Мартинес (Габриэл Силва 46'), Пау Виктор, Рикарду Орта (Денис Хусейнбашич 81')
Жёлтые карточки: Janko Jevremovic 19', Зоран Попович 65', Nemanja Vidojevic 78' — Габриэл Силва 81', Фран Наварро 90+1'
Ответный матч между этими командами состоится 30-го июля в Браге (Португалия).