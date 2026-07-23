Испанская «Барселона» сообщила о трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Карим Адейеми globallookpress.com

«Адейеми, родившийся в Мюнхене 18 января 2002 года в семье нигерийца и румынки, привнесёт в состав "Барселоны" захватывающий и универсальный атакующий потенциал. На протяжении своей карьеры он демонстрировал умение играть как на флангах, так и в центре нападения, сочетая невероятную скорость с мощной левой ногой», — написано в сообщении клуба.

Сумма сделки 22+7 млн евро и контракт с 24‑летним футболистом подписан на пять лет. Всего в минувшем сезоне Адейеми сыграл 28 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста в Бундеслиге.