Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о полноценном трансфере 21-летнего нападающего Уилла Лэнкшира в «Мидлсбро», выступающий в Чемпионшипе.

Уилл Лэнкшир globallookpress.com

Перспективный форвард присоединился к академии «шпор» в августе 2022 года, перейдя из «Шеффилд Юнайтед», и ярко проявил себя на молодежном уровне. В сезоне-2023/2024 Лэнкшир стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком Премьер-лиги 2, помог команде «Тоттенхэма» до 21 года завоевать чемпионский титул.

Для получения опыта взрослого футбола нападающий отправлялся в аренды: сначала он защищал цвета «Вест Бромвич Альбион» во второй половине сезона-2024/2025, а минувший сезон-2025/2026 продуктивно провел в «Оксфорд Юнайтед», где забил 12 голов в 46 матчах во всех турнирах, включая 11 мячей в рамках чемпионата.