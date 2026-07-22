Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что железнодорожникам вряд ли удастся претендовать на золотые медали в новом сезоне РПЛ.

Ольга Смородская globallookpress.com

«Не считаю, что московский "Локомотив" будет бороться за чемпионство. Я не вижу, чтобы они хорошо укомплектовались для этого, никого особо не приобрели. И Воробьев ещё в "Краснодар" перешёл. И этот футболист, безусловно, станет потерей для "Локомотива". Поэтому будут бороться за тройку, не за золото», — сказала Смородская «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в таблице.