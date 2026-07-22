Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что главным фаворитом чемпионата мира 2030 года является команда Испании.

Владислав Радимов globallookpress.com

Ранее испанцы выиграли ЧМ-2026, одолев в финале Аргентину (1:0).

«Не стоит забывать, что сборная Испании также является действующим победителем Олимпийских игр. И сейчас эти молодые футболист придут на смену тем, кто постарше. И я думаю, что Испанию уже сейчас можно назвать главным фаворитом ЧМ‑2030. Тем более, он пройдет у них дома.

У испанцев все время тренеры с харизмой. И человек, у которого есть контакт с командой. Сборная — это прежде всего контакт с футболистами. Если ты его находишь, то у тебя получается коллектив», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».