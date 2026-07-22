Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал исход финального матча ЧМ-2026, в котором Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0.

Лионель Месси globallookpress.com

Единственный мяч в решающей встрече забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

«Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами. Месси был лишь тенью самого себя в финале. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании. У Лионеля не было поддержки. Испания была на несколько шагов впереди по уровню. Абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Маттеуса Bild.