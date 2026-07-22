Колумбийский полузащитник Хамес Родригес покинул «Миннесоту», сообщает пресс-служба клуба. Стороны прекратили сотрудничество, и футболист получил статус свободного агента.

Хамес Родригес globallookpress.com

35-летний хавбек присоединился к клубу MLS в феврале 2026 года. За это время он провёл восемь матчей в чемпионате США и отметился двумя результативными передачами.

Наибольшую известность Родригес получил благодаря выступлениям в Европе, где защищал цвета мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии», «Монако» и «Порту», завоевав несколько престижных трофеев.

На чемпионате мира 2026 года Родригес принял участие в пяти встречах, однако не отметился результативными действиями.