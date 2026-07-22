Лондонский «Фулхэм» вступил в активную стадию переговоров с мадридским «Реалом» по поводу трансфера 22-летнего нападающего Гонсало Гарсии, сообщает авторитетное спортивное издание The Athletic.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

В переговорном процессе принимает непосредственное участие новый главный тренер английского клуба Альваро Арбелоа, который возглавил «дачников» после ухода из структуры мадридского гранда и лично заинтересован в приглашении перспективного соотечественника.

Отмечается, что нынешний наставник «сливочных» Жозе Моуринью крайне высоко оценивает игровой потенциал молодого форварда, однако в условиях высокой конкуренции в атакующей линии испанского клуба не может гарантировать ему регулярную практику и важную роль в команде в стартующем сезоне.

В минувшем клубном игровом году Гарсия получал игровое время в ротации мадридцев, успев отметиться восемью забитыми мячами в 39 проведенных официальных матчах во всех турнирах.