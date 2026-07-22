Английский «Ипсвич Таун» на своем официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Фулхэма» Иссы Диопа. Сумма трансфера 29-летнего футболиста не разглашается, а его контракт с клубом из Суффолка рассчитан на четыре года — до лета 2030 года.

Исса Диоп globallookpress.com

Диоп переходит в стан «трактористов» в статусе одного из открытий недавнего Чемпионата мира 2026 года, на котором он представлял сборную Марокко. Защитник провел пять матчей на мундиале, помог национальной команде дойти до четвертьфинала и отметился важнейшим забитым мячом в ворота сборной Нидерландов.

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна рассматривает Диопа как фундаментальное усиление оборонительной линии перед стартом нового сезона Премьер-лиги.