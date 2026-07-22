«Марсель» работает над трансфером нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депая, сообщает Footmercato.

Мемфис Депай globallookpress.com

По информации источника, спортивный директор французского клуба Грегори Лоренци вместе с помощниками уже провели переговоры с представителями футболиста, которые не увенчались успехом из-за финансовых запросов голландца. Отмечается, что в клубе вряд ли продолжат диалог о переходе форварда в команду.

Срок действия контракта Депая с бразильским клубом рассчитан до конца июля 2026 года. В текущем сезоне 32-летний Депай отметился одним голом и единственной результативной передачей в 14 матчах во всех турнирах за бразильский коллектив.