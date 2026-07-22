Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс принял решение начать тренерскую карьеру, сообщает авторитетное каталонское издание Diario Sport.

Серхио Бускетс globallookpress.com

На днях 38-летний испанец посетил тренировочную базу «сине-гранатовых», где провел предварительные переговоры с руководством клуба о возможном вхождении в тренерский штаб «Барсы Атлетик», которую на данный момент возглавляет другой экс-игрок блауграны Жулиано Беллетти.

Вторая команда каталонцев сейчас выступает в четвертом испанском дивизионе, что полностью соответствует планам Бускетса, который намерен получить базовый практический опыт работы ассистентом и параллельно завершить обучение на тренерскую лицензию, прежде чем пробовать себя в роли главного тренера.

Отмечается, что в руководстве «Барселоны» крайне положительно отнеслись к инициативе легендарного полузащитника, рассматривая его как стратегически перспективную фигуру для структуры клуба в будущем, однако сам Серхио на первых порах хочет избежать лишнего медийного давления и сфокусироваться исключительно на планомерном освоении новой профессии.