Английский судья категории ФИФА Энтони Тейлор объявил о решении завершить свою карьеру.

Энтони Тейлор globallookpress.com

«Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно. Пришло время сделать шаг в сторону, чтобы перейти к следующей главе моей карьеры. Хочу выразить благодарность своим помощникам — Гари Бесвику и Адаму Нанну, своим коллегам и всем остальным за их поддержку на протяжении всех этих лет. Особенно хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку во всех испытаниях, которые сопутствовали моей карьере», — приводит слова Тейлора talkSPORT.

Сейчас Тейлору 47 лет. Он 433 раза обслуживал игры АПЛ в качестве главного судьи. Всего в его активе — 831 игра на национальном и международном уровне. Его последней игрой в карьере стал матч 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными Португалии и Испании.