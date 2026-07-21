Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не могут прийти к соглашению по условиям трудового договора. Специалист рассматривается как приоритетный кандидат на замену Роналду Куману у руля национальной команды.

Арне Слот globallookpress.com

По информации авторитетного журналиста издания De Telegraaf Валентина Дриссена, камнем преткновения в переговорах стали сроки действия контракта. Слот выражает готовность взять руководство сборной на краткосрочный цикл — до завершения чемпионата Европы 2028 года. В свою очередь, руководство KNVB настаивает на долгосрочном проекте и предлагает тренеру соглашение до конца чемпионата мира 2030 года.

Дриссен также отмечает, что при неблагоприятном исходе переговоров у федерации есть альтернативный вариант. Если компромисс со Слотом так и не будет найден, вакантный пост главного тренера сборной Нидерландов может занять Микаэль Райцигер, успешно работающий сейчас с молодежной национальной командой.