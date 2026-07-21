Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро обратился к болельщикам после поражения национальной команды в финале ЧМ-2026 от Испании со счетом 0:1.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Очень больно проигрывать финал. Мы все мечтали снова привезти Кубок мира домой, но, к сожалению, сделать этого не смогли. Каждый из нас защищал цвета Аргентины с огромной гордостью и полной самоотдачей.

Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой футбольной семьи. Простите, что не смогли вновь подарить вам эту радость. Мы играем ради вас — аргентинцев, которые поддерживают нас в каждом уголке мира. Теперь нужно подняться, сделать выводы и продолжить работать. Вместе — навсегда», — написал Ромеро в социальных сетях.