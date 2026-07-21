Туринский «Ювентус» совместно с немецким техническим спонсором adidas официально представил выездной комплект игровой экипировки на сезон-2026/2027.
Дизайн новой джерси отсылает к историческим истокам туринского суперклуба. Футболка выполнена в классическом розовом цвете с добавлением черных и кремовых элементов. Главными деталями экипировки стали использование ретро-логотипа бренда (классического трилистника adidas Trefoil) и стилизованной эмблемы зебры вместо традиционного современного логотипа команды.
Напомним, минувший футбольный год «старая синьора» завершила на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, благодаря чему обеспечила себе участие в основном этапе Лиги Европы УЕФА. Титул чемпиона Италии завоевал миланский «Интер», финишировавший на первом месте с 87 набранными очками.