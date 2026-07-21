Напомним, минувший футбольный год «старая синьора» завершила на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, благодаря чему обеспечила себе участие в основном этапе Лиги Европы УЕФА. Титул чемпиона Италии завоевал миланский «Интер», финишировавший на первом месте с 87 набранными очками.

Дизайн новой джерси отсылает к историческим истокам туринского суперклуба. Футболка выполнена в классическом розовом цвете с добавлением черных и кремовых элементов. Главными деталями экипировки стали использование ретро-логотипа бренда (классического трилистника adidas Trefoil) и стилизованной эмблемы зебры вместо традиционного современного логотипа команды.

Туринский «Ювентус» совместно с немецким техническим спонсором adidas официально представил выездной комплект игровой экипировки на сезон-2026/2027.

Футбол• Вчера 14:50 Трансферный дайджест. 14 — 20 июля

Футбол• 13/07/2026 23:46 Трансферный дайджест. 7 — 13 июля

Футбол• 10/07/2026 10:58 «Рука Бога», укусы и звонки из Белого дома: 10 самых громких скандалов в истории чемпионатов мира

Футбол• 08/07/2026 11:30 Белое пятно на идеальном резюме: как закончилась великая и противоречивая эпоха Роналду на ЧМ

Футбол• 06/07/2026 12:03 Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 03:52 Испания — достойный чемпион: это победа системы над безумием

Футбол• Сегодня 10:33 Как Испания выиграла ЧМ-2026: нейтрализация Месси, невероятная защита и «лучшая полузащита в мире»

Футбол• Вчера 13:53 Грусть последнего танго: как мир проводил Лионеля Месси

Футбол• Вчера 05:14 Победа футбола: Испания задушила Аргентину в финале

Футбол• Вчера 07:43 Последний ЧМ Лионеля Месси: фотогалерея

Выбор читателей

Футбол• 17/07/2026 14:20 Драма сборной Франции на ЧМ‑2026: почему фаворит не оправдал ожиданий?

Футбол• Вчера 02:51 Испания — Аргентина 1:0: фотогалерея финала ЧМ-2026

Футбол• 19/07/2026 03:57 Моменты ЧМ: Англия и Франция провели безумный матч за третье место с историческим рекордом Мбаппе

Футбол• 16/07/2026 01:51 Моменты ЧМ: Аргентина лишила Англию мечты и вышла во второй финал подряд

Футбол• 15/07/2026 01:13 Моменты ЧМ: Испания деклассировала Францию и вышла в финал впервые за 16 лет

Самое интересное

Футбол• 04/05/2026 15:53 Попались: Заболотный и ещё 6 футболистов в России, проваливших допинг-тест

Футбол• 04/05/2026 15:31 Шесть крупнейших переплат в АПЛ-2025/26: «Ньюкасл» провалился, «злой» «Манчестер Юнайтед» оправдан

Футбол• 30/04/2026 17:55 Голландский «паспортгейт»: как проблема с гражданством потрясла Эредивизи

Футбол• 30/04/2026 11:17 Дело Мудрика: детали четырехлетней дисквалификации, апелляция в CAS и будущее в «Челси»