Известный канадский специалист и бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли выразил восхищение триумфом национальной команды Испании на футбольном первенстве планеты.

Боб Хартли globallookpress.com

Я восхищен тем, как сборная Испании провела чемпионат мира по футболу. Очень впечатлило, что испанцы в два раза больше делали пасов, чем соперники, держали мяч, контролировали игру и за весь турнир позволили нанести лишь десять ударов в створ своих ворот. Это тотальный футбол — и таким мы хотим видеть тотальный хоккей, в котором главное — не только голы, но и блокированные броски, игра в защите, форчекинг, меньшинство. Я не назову самого ценного игрока этого чемпионата мира. Но сборная Испании — абсолютный тотальный чемпион. Браво их тренеру! — сказал Хартли «Матч ТВ».

Напомним, в решающем поединке за золотые медали ЧМ-2026 сборная Испании в дополнительное время вырвала победу у команды Аргентины со счетом 1:0, завоевав второй в своей истории титул сильнейшей сборной мира.