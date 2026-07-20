Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему бирмингемской «Астон Виллы» и национальной сборной Англии Олли Уоткинсу. Об этом сообщает авторитетное спортивное издание Sky Sports.

Олли Уоткинс globallookpress.com

На текущий момент клубы еще не вступали в официальные переговоры по поводу возможного перехода 30-летнего форварда. Ситуация для стамбульцев осложняется тем, что за игроком активно следят несколько команд Английской Премьер-лиги.

В минувшем футбольном сезоне Уоткинс продемонстрировал высокую результативность, забив 21 гол и отдав 5 голевых передач в 55 официальных матчах за «вилланов». Согласно данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость английского нападающего составляет 25 миллионов евро.