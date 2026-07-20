Вингер Винисиус Жуниор остается самым высокооплачиваемым футболистом мадридского «Реала», если учитывать размер его фиксированного оклада. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес globallookpress.com

По информации источника, Килиан Мбаппе зарабатывает больше всех в клубе с учетом различных бонусов и премиальных выплат. Однако по величине базовой заработной платы лидером остается именно бразильский нападающий.

Отмечается, что Винисиус рассчитывает добиться от руководства «Реала» нового повышения зарплаты. Тем не менее президент клуба Флорентино Перес не намерен удовлетворять это требование.

Сообщается, что глава мадридского клуба опасается нарушения сложившейся системы оплаты труда. По мнению Переса, очередное повышение оклада Винисиусу может привести к дисбалансу внутри команды и спровоцировать аналогичные требования со стороны других ведущих игроков.