«Ротор» одержал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/rotor_official

Волгоградская команда забила единственный гол на 80-й минуте благодаря точному удару Александра Хубулова.

На 90+6-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Константин Плиев получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Результат матча

РоторВолгоградРотор1:0СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскХабаровск
1:0 Khubulov A. 80' пен.
Ротор:  Эмерсон,  Chagrov,  Yudintsev,  Danilkin,  Poyarkov,  Umnikov,  Ayupov,  Troshechkin,  Simonyan,  Eldarushev,  Aliev
СКА-Хабаровск:  Botnar,  Uzhgin,  Pliev,  Mukhin,  Noskov,  Yanov,  Markitesov,  Bliev,  Bagiev,  Alcalde,  Bragin

После этого матча «Ротор» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 17-й позиции без набранных баллов.