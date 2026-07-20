«Ротор» одержал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.
Волгоградская команда забила единственный гол на 80-й минуте благодаря точному удару Александра Хубулова.
На 90+6-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Константин Плиев получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Результат матча
РоторВолгоград1:0СКА-ХабаровскХабаровск
1:0 Khubulov A. 80' пен.
Ротор: Эмерсон, Chagrov, Yudintsev, Danilkin, Poyarkov, Umnikov, Ayupov, Troshechkin, Simonyan, Eldarushev, Aliev
СКА-Хабаровск: Botnar, Uzhgin, Pliev, Mukhin, Noskov, Yanov, Markitesov, Bliev, Bagiev, Alcalde, Bragin
После этого матча «Ротор» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 17-й позиции без набранных баллов.