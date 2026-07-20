Авторитетный статистический портал Opta Sports представил свою версию символической сборной по итогам ЧМ-2026 на основе статистических данных футболистов.

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Opta Sports:

Вратарь: Грегор Кобель (Швейцария) — лучший по предотвращённым голам (3,3).

Защитники:

— Педро Порро (Испания) — забил два гола, лидер по навесам с игры (24).

— Пау Кубарси (Испания) — лидер среди защитников по точным передачам (671), отыграл на турнире все минуты.

— Лисандро Мартинес (Аргентина) — лучший в сборной Аргентины по точным передачам, отметился результативным действием (система «гол+пас»).

— Марк Кукурелья (Испания) — лучший крайний защитник по точным передачам (382) и по точным передачам в финальную треть поля (142).

Полузащитники:

— Родри (Испания) — установил рекорд по точным передачам на одном ЧМ (756), лидер по передачам между линиями (122) и проходам с мячом (164).

— Джуд Беллингем (Англия) — забил семь голов, реализовав 37% своих ударов.

— Леандро Троссард (Бельгия) — два гола и две передачи, лучший по передачам под удар с игры (17).

Нападающие:

— Лионель Месси (Аргентина) — второй бомбардир турнира (восемь голов), лидер по передачам под удар (25).

— Килиан Мбаппе (Франция) — лучший бомбардир ЧМ‑2026 (10 голов) и рекордсмен по голам в истории чемпионатов мира (22 гола).

— Эрлинг Холанд (Норвегия) — забил семь голов, при этом коснулся мяча всего 120 раз за весь турнир.