Вингер национальной команды Испании Нико Уильямс трогательно отпраздновал триумф на чемпионате мира 2026 года, подарив завоеванную золотую медаль своей матери. Напомним, в решающем матче мирового первенства «Красная фурия» в дополнительное время вырвала победу у сборной Аргентины со счетом 1:0.

Нико Уильямс globallookpress.com

«Я бегу быстро, но не так быстро, как моя мама. Она избежала смерти и пересекла Сахару по пути из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою медаль, потому что она заслуживает ее больше», — приводит слова Уильямса La Vanguardia.

24-летний футболист появился на поле на 106-й минуте встречи и стал одним из главных героев овертайма, отдав золотую голевую передачу на нападающего Феррана Торреса. Сразу после финального свистка Уильямс направился к трибунам стадиона «МетЛайф», где находилась его мать Мария Артур, и лично вручил ей чемпионскую награду.