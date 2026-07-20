Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес выступил с заявлением после поражения национальной команды в матче финала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1 ДВ).

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Мы старались. Второй чемпионат мира подряд мы дошли до финала, но на этот раз мечте не суждено было сбыться. Я так горжусь тем, что я аргентинец. Очень хотел помочь команде на поле вчера, но что есть, то есть.

Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего этого чемпионата мира, преодолевая километр за километром, чтобы быть рядом с нами, и всем, кто поддерживал нас со всех уголков нашей страны», — написал Мартинес на своей странице в социальной сети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина добралась до финала мундиаля 2-й раз подряд.