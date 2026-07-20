Экс‑нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Sky Sports.

Кевин Киган globallookpress.com

«С огромной скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Кевин боролся с раком, и в последние минуты жизни его окружали жена и дочери. Двукратный обладатель "Золотого мяча", Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю оказанную поддержку. Это очень трудное время, и мы просим о предоставлении нам личного пространства и уединения», — приводит сообщение семьи Кигана журналист Кит Дауни.

Наибольших достижений в карьере Киган добился с «Ливерпулем», в составе которого трижды побеждал в чемпионате Англии, один раз — в Кубке страны и дважды — в Суперкубке.

Также на счету нападающего — две победы с мерсисайдцами в Кубке УЕФА и одна — в Кубке европейских чемпионов. С «Гамбургом» Киган выиграл чемпионат и Кубок Германии.

В 1978 и 1979-м году ему вручали «Золотой мяч» как лучшему игроку Европы.