На данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению, и вероятность назначения испанского тренера в стан «скуадры адзурры» остается неопределенной. Помимо Гвардиолы, в шорт-лист FIGC входят еще два специалиста — Роберто Манчини и Андреа Пирло .

По информации авторитетного журналиста Sky Sport Пеппе Ди Стефано , технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо на прошлой неделе посетили Барселону. В столице Каталонии руководители провели серию переговоров с экс-наставником «Манчестер Сити» .

Известный специалист Хосеп Гвардиола рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера национальной команды Италии.

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