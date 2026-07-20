Известный специалист Хосеп Гвардиола рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера национальной команды Италии.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

По информации авторитетного журналиста Sky Sport Пеппе Ди Стефано, технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо на прошлой неделе посетили Барселону. В столице Каталонии руководители провели серию переговоров с экс-наставником «Манчестер Сити».

На данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению, и вероятность назначения испанского тренера в стан «скуадры адзурры» остается неопределенной. Помимо Гвардиолы, в шорт-лист FIGC входят еще два специалиста — Роберто Манчини и Андреа Пирло.