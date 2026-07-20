Известный специалист Хосеп Гвардиола рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера национальной команды Италии.
По информации авторитетного журналиста Sky Sport Пеппе Ди Стефано, технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и советник Леонардо на прошлой неделе посетили Барселону. В столице Каталонии руководители провели серию переговоров с экс-наставником «Манчестер Сити».
На данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению, и вероятность назначения испанского тренера в стан «скуадры адзурры» остается неопределенной. Помимо Гвардиолы, в шорт-лист FIGC входят еще два специалиста — Роберто Манчини и Андреа Пирло.