Нападающий «Зенита» Максим Глушенков подвел итоги матча за Суперкубок России. Сине-бело-голубые выиграли встречу в серии пенальти.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Хорошо, что победили, но с точки зрения игры еще надо поработать. Что‑то не так пошло в первом тайме, а что именно, узнаем на теоретическом занятии. Потом старались вернуться в игру.

Но это была первая официальная встреча после сборов, и в какой‑то степени ее можно назвать сложной подготовительной игрой к старту чемпионата. Всех поздравляю с Суперкубком, медали, как и кубки, не пахнут», — сказал Глушенков «Матч ТВ».