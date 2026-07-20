Французский защитник Люка Динь возвращается на родину. «ПСЖ» полностью согласовал переход 33-летнего флангового оборонца бирмингемской «Астон Виллы», сообщает авторитетный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Люка Динь globallookpress.com

Руководство столичного гранда активировало пункт об отступных в контракте опытного футболиста. Трансфер обойдется парижанам в сумму чуть менее 10 миллионов евро. Ожидается, что Динь подпишет с «ПСЖ» трехлетний контракт и закроет проблемную позицию на левом фланге обороны после травмы Нуну Мендеша. Примечательно, что Люка уже выступал за парижский клуб в период с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги защитник являлся твердым игроком стартового состава «Астон Виллы». Динь принял участие в 31 официальном матче, в которых продемонстрировал высокую атакующую активность и отметился 6 результативными передачами.