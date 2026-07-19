Ярославский «Шинник» одержал уверенную домашнюю победу над «Ленинградцем» в матче 2-го тура Первой лиги сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Ленинградец»
«Ленинградец» globallookpress.com

Судьба противостояния решилась под занавес второго тайма. На 80-й минуте нападающий «черно-синих» Илья Азявин точным ударом открыл счет и вывел ярославцев вперед, а уже через три минуты Даниил Мартовой закрепил успех своей команды, установив окончательный результат.

Результат матча

ШинникЯрославльШинник2:0ЛенинградецЛенинградецРоссия. Первая лига
1:0 Илья Азявин 80' 2:0 Даниэль Мишкич 83'
Шинник:  Mitrov,  Karaev,  Kotin,  Karpov,  Valiakhmetov,  Antonov,  Lanin,  Golubev,  Samoylov,  Mironov,  Porokhov
Ленинградец:  Kuznetsov,  Botaka-Yoboma,  Nikolaev,  Kudryavtsev,  Kalugin,  Kulishev,  Rodin,  Morozov,  Emelyanov,  Yakovlev,  Ukomskiy

Благодаря этой победе «Шинник» набрал 4 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Областной «Ленинградец» потерпел второе поражение кряду и на данный момент без набранных баллов замыкает таблицу чемпионата.