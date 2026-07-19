Ярославский «Шинник» одержал уверенную домашнюю победу над «Ленинградцем» в матче 2-го тура Первой лиги сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Судьба противостояния решилась под занавес второго тайма. На 80-й минуте нападающий «черно-синих» Илья Азявин точным ударом открыл счет и вывел ярославцев вперед, а уже через три минуты Даниил Мартовой закрепил успех своей команды, установив окончательный результат.

Результат матча Шинник Ярославль 2:0 Ленинградец Россия. Первая лига 1:0 Илья Азявин 80' 2:0 Даниэль Мишкич 83' Шинник: Mitrov, Karaev, Kotin, Karpov, Valiakhmetov, Antonov, Lanin, Golubev, Samoylov, Mironov, Porokhov Ленинградец: Kuznetsov, Botaka-Yoboma, Nikolaev, Kudryavtsev, Kalugin, Kulishev, Rodin, Morozov, Emelyanov, Yakovlev, Ukomskiy

Статистика матча 4 Удары в створ 1 5 Удары мимо 3 64% Владение мячом 36%

Благодаря этой победе «Шинник» набрал 4 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Областной «Ленинградец» потерпел второе поражение кряду и на данный момент без набранных баллов замыкает таблицу чемпионата.