Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос о лучшем игроке ЧМ-2026.

«Для меня лучший игрок — это сто процентов Родри. Кто выиграет в финале — посмотрим. Аргентина как команда потрясающая: и Энцо, и Мак Аллистер, и другие. Это очень мощная команда, у которой есть вожак! Но повторюсь, мне очень нравится Родри, и лучшим игроком ЧМ-26 я назову его. Считаю, что это вполне заслуженно», — приводит слова Самедова « Советский спорт».

Напомним, что Родри вместе со сборной Испании смог пробиться в финал чемпионата мира, где сыграет против Аргентины.