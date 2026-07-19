Трансфер вингера Мохамеда Салаха в «Бешикташ» может не состояться.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Как уже отмечал прошлой ночью, с Салахом достигнуто соглашение по финансовым условиям. Однако из‑за дополнительного требования со стороны игрока контракт пока не был подписан. Адвокат Салаха отправился в Дубай в рамках своей запланированной программы. Если начнётся процесс медицинского обследования и подписания, он вернётся в Стамбул.

Только что я поговорил с президентом "Бешикташа" Сердалом Адалы. По поводу трансфера Салаха он сказал: "Пока ещё нет завершённого трансфера. После появившихся в общественном пространстве новостей, что переход завершён, агенты изменили цифры, они захотели поднять их до астрономического уровня. Мы это не приняли. Наши переговоры продолжаются. Очень любим Салаха и достигли соглашения с игроком по всем вопросам, однако пусть все знают: нашим приоритетом являются интересы „Бешикташа“. Мы двигаемся в этом направлении. Пусть наши болельщики будут спокойны"», — написал в соцсети журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Сейчас Салах является свободным агентом после ухода из «Ливерпуля». На ЧМ‑2026 он выступал за сборную Египта.