Лондонский «Челси» вступил в официальные переговоры с «Кристал Пэлас» по поводу перехода центрального защитника Максанса Лакруа. Об этом сообщает известный инсайдер Бен Джейкобс.

Максанс Лакруа globallookpress.com

Ранее в прессе появлялась информация, что «синие» рассчитывают закрыть сделку по 26-летнему французскому футболисту сразу после окончания чемпионата мира 2026 года. Ситуация осложняется тем, что серьезный интерес к защитнику также проявляет другой лондонский клуб — «Арсенал».

Руководство «Кристал Пэлас» намерено выручить за своего лидера не менее 55 миллионов фунтов стерлингов. При формировании ценника «орлы» ориентируются на недавний громкий трансфер Жан-Поля ван Хекке в «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги Лакруа являлся игроком основы, проведя 35 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом, 2 голевыми передачами, а также заработал 4 желтых и 1 красную карточку. На завершающемся сегодня мировом первенстве Максанс принял участие в трех поединках в составе сборной Франции.