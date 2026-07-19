Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о потенциально возможном возвращении Александра Головина из «Монако» в РПЛ

Александр Головин globallookpress.com

«Он играет в Европе, в одном из пяти сильнейших чемпионатов, является капитаном команды, уже долгое время выступает на высоком уровне. Он привык к европейскому образу жизни и футболу, участвует в Лиге чемпионов… Возвращаться в Россию, где нет еврокубков? Кому и что он здесь будет доказывать?

Новый год — новый вызов и новые достижения. Думаю, мы не дождемся Головина в РПЛ. Разве что после 35‑летия.

Это еще один плюс: два наших российских футболиста играют за рубежом и исполняют ведущие роли в своих командах. В этом плане все отлично», — цитирует Кузнецова « Матч ТВ ».

Ранее была информация, что в услугах Головина заинтересованы «Зенит» и команды из Саудовской Аравии.