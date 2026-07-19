Член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о поражении «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» (1:1, 2:4 по пен.).

Фрагмент матча «Зенит» — «Спартак» t.me/fczenit

«Спартак имел преимущество в первом тайме и половине второго. "Красно‑белые" играли достаточно уверенно, но "Зенит" смог это перебороть и добился результата. "Спартак" сам виноват, что отдал преимущество в концовке и не думал об атаках. Были моменты, когда можно было продолжить атаку, но они выбивали в аут или за линию ворот. В наказание за это пришел пенальти. "Спартак" сам отпустил эту игру.

Этот матч был итогом подготовительного периода. "Спартак" и "Зенит" вполне конкурентные команды, чтобы бороться за самые высокие места», — сказал Гершкович «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России.