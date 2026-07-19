Форвард «Монако» и сборной США Фоларин Балоган летом может перейти в туринский «Ювентус».

Фоларин Балоган globallookpress.com

По данным издания Mundo Deportivo, сейчас «старая синьора» является фаворитом в борьбе за 25‑летнего футболиста.

При этом монегаски хотят заполучить за Балогана, который ярко проявил себя на ЧМ‑2026 и забил 3 мяча, не менее 50 млн евро, а такую сумму не готов платить итальянский клуб. Также на нападающего претендуют дортмундская «Боруссия» и английский «Сандерленд».

Всего в прошлом сезоне за «Монако» нападающий забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 43 играх.