Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Александр Самедов globallookpress.com

«Испания для меня фаворит. Перед турниром для меня они были скрытыми фаворитами. Честно говоря, не верил в Аргентину в матче против Англии, но то что они показали во втором тайме... Выдающаяся у них команды с вожаком в роли Месси. Все что угодно может произойти. Но я уверен, что Испания победит», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.