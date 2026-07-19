Агент Александр Клюев, представлявший интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем россиянина во французском клубе.

Александр Головин globallookpress.com

«Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с "Монако", поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату.

Нулевая вероятность ухода? Что касается таких вопросов, всё узнаете в официальных источниках клуба», — приводит слова Клюева « Чемпионат ».

Контракт Головина с «Монако» действует до 2029 года. Летом команду возглавил новый главный тренер Фелипе Луис.

В сезоне-2025/26 Головин принял участие в 25 матчах чемпионата Франции. За это время он записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков монегасков.