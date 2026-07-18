Легендарный французский специалист Зинедин Зидан вскоре станет новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан globallookpress.com

По данным источника, решение доверить национальную команду экс-наставнику «Реала» было принято еще в ноябре прошлого года. С тех пор стороны последовательно готовились к смене тренера, и никаких изменений в этих планах не произошло.

Действующий рулевой французской сборной Дидье Дешам завершит работу после окончания чемпионата мира 2026 года. Заключительным матчем под его руководством станет встреча с Англией за третье место мирового первенства.

Как отмечает Романо, Зидан уже собрал тренерский штаб, с которым будет работать в национальной команде. Подписание всех необходимых документов ожидается в течение июля.