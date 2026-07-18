Легендарный французский специалист Зинедин Зидан вскоре станет новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Зинедин Зидан globallookpress.com

По данным источника, решение доверить национальную команду экс-наставнику «Реала» было принято еще в ноябре прошлого года. С тех пор стороны последовательно готовились к смене тренера, и никаких изменений в этих планах не произошло.

Действующий рулевой французской сборной Дидье Дешам завершит работу после окончания чемпионата мира 2026 года. Заключительным матчем под его руководством станет встреча с Англией за третье место мирового первенства.

Как отмечает Романо, Зидан уже собрал тренерский штаб, с которым будет работать в национальной команде. Подписание всех необходимых документов ожидается в течение июля.