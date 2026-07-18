Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

Сергей Семак globallookpress.com

«Я думаю, что безусловно на ход матча повлиял пропущенный мяч. Одним он добавил эмоции и сил, другие, конечно, старались, но не получалось. У "Спартака" до забитого практически ничего не было. И тот момент… Немножко повезло, немножко отскок, немножко там не успели, немного там от Дивеева отскок. То есть все сложилось достаточно удачно для "Спартака". А у нас, я думаю, набирают лидеры. Вендел приехал, еще все равно далек от оптимальной формы. Глушенкову нужно набирать. Аугусто нужно привыкать к нашей игре. Все, в принципе, так, как и должно, наверное, быть в первом матче сезона. Сложно ожидать и качественную игру, и сумасшедшую форму», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России и является рекордсменом по данному показателю.