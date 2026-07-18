Лондонский «Челси» достиг устного соглашения с «Астон Виллой» по поводу трансфера полузащитника Моргана Роджерса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

Морган Роджерс globallookpress.com

По информации источника, руководство бирмингемского клуба согласилось отпустить игрока за внушительные 117 миллионов фунтов стерлингов (около 137 миллионов евро). Ожидается, что в ближайший понедельник 23-летний хавбек пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с «синими» шестилетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В минувшем клубном сезоне Роджерс являлся одним из ключевых игроков «Астон Виллы». Полузащитник принял участие в 55 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 12 результативных передач.