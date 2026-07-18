Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Для меня здесь нет фаворита. Возможно, благодаря своей организации игры и владению мячом Испания будет немного лучше контролировать позиции и пространство на поле. Но я думаю, что Аргентина — это команда, которая очень хорошо управляет темпом игры, проявляет большое терпение на протяжении всего матча и имеет ту ауру, которую излучает Месси.

Даже почти в 40 лет он по-прежнему внушает харизму и то уважение, которое испытывают к нему соперники. Думаю, именно это делает Аргентину грозной командой», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.