Напомним, Хёйбьерг перебрался в «Марсель» летом 2024 года на правах аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом французский клуб полностью выкупил трансфер игрока. Действующее соглашение полузащитника с провансальцами рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, датский хавбек идеально вписывается в тактическую модель нового главного тренера «россонери» Рубена Аморима и может стать ключевым усилением центра поля.

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