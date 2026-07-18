Итальянский «Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника марсельского «Олимпика» Пьера-Эмиля Хейбьерга, сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, датский хавбек идеально вписывается в тактическую модель нового главного тренера «россонери» Рубена Аморима и может стать ключевым усилением центра поля.
Напомним, Хёйбьерг перебрался в «Марсель» летом 2024 года на правах аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом французский клуб полностью выкупил трансфер игрока. Действующее соглашение полузащитника с провансальцами рассчитано до лета 2028 года.